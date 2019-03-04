"Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера

1 Теги реал мадридмаурисио почеттинойоахим лёвмассимилиано аллегри

"Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера

Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуры трех специалистов на пост главного тренера в следующем сезоне, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба, скорее всего, уволит нынешнего наставника Сантьяго Солари. В сферу интересов "Реала" входят Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино.

В данный момент "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков. Также мадридцы вылетели из Кубка Испании, проиграв "Барселоне" (1:1 и 0:3). Единственным трофеем, на который еще претендует "Реал", остается Лиги Чемпионов. В ответном матче 1/8 финала "Реал" завтра, 5 марта сыграет с "Аяксом". В первом матче "Реал" выиграл "Аякс" на выезде со счетом 2:1.

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