"Реал" определил трёх кандидатов на роль дублёра Каземиро

Мадридский "Реал" занимается поиском нового опорного полузащитника, который станет дублёром бразильца Каземиро.

По информации Le10Sport, в шорт-лист королевского клуба входят три футболиста.

Сообщается, что это Эдуардо Камавинга из "Ренна", Бубакару Сумаре из "Лилля" и ещё один игрок, чьё имя не называется.

Transfermarkt оценивает Камавинга в 42 миллиона евро, а Сумаре - в 27 миллионов.

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