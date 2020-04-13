"Реал" определил трех кандидатов на замену Каземиро

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"Реал" определил трех кандидатов на замену Каземиро

Мадридский "Реал" намерен подписать опорного полузащитника, который станет дублером бразильского хавбека Каземиро, сообщает AS.

По сведениям издания, в сферу интересов королевского клуба входят три француза: Н'Голо Канте ("Челси"), Эдуардо Камавинга ("Ренн") и Бубакари Сумаре ("Лилль").

Сложнее всего будет купить 29-летнего Канте, которого "Челси" оценивает в 80 миллионов евро. 17-летний Камавинга может обойтись ориентировочно в 50 миллионов, а 21-летний Сумаре - в 25 млн.

Не пропустите: "Реал" планирует купить трёх топ-игроков. | http://soccernews.ru
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