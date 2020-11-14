"Реал" определил трех кандидатов на замену Рамосу

Теги реал мадридэрик гарсиядавид алабапау торрессерхио рамос

"Реал" определил трех кандидатов на замену Рамосу

Мадридский "Реал" приступил к поиску защитнику на замену капитану команды Серхио Рамосу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб проявляет интерес к Давиду Алабе ("Бавария"), Эрику Гарсии ("Манчестер Сити") и Пау Торресу ("Вильярреал").

Напомним, что "Реал" не может договориться с 34-летним Рамосом о продлении контракта. Клуб предлагает контракт на один год, а футболист хочет получить более долгосрочное соглашение.

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