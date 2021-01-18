"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

Мадридский "Реал" намерен усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб проявляют интерес к трем нападающим: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Оливье Жиру ("Челси") и Аркадиушу Милику ("Наполи"). Контракты этих игроков с клубами истекают через полгода, поэтому в январе их можно заполучить за небольшие суммы. "Реал" намерен найти замену нападающему Луке Йовичу, который перешел в "Айнтрахт" на правах аренды.

32-летний Агуэро в нынешнем сезоне провел девять матчей и забил два гола. На счету 34-летнего Жиру девять забитых мячей в 17 поединках. 26-летний Милик не провел ни одного матча.

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