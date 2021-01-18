"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

Теги реал мадридсерхио агуэрооливье жируаркадиуш миликтрансферы

"Реал" определил трех кандидатов на замену Йовичу

Мадридский "Реал" намерен усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб проявляют интерес к трем нападающим: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Оливье Жиру ("Челси") и Аркадиушу Милику ("Наполи"). Контракты этих игроков с клубами истекают через полгода, поэтому в январе их можно заполучить за небольшие суммы. "Реал" намерен найти замену нападающему Луке Йовичу, который перешел в "Айнтрахт" на правах аренды.

32-летний Агуэро в нынешнем сезоне провел девять матчей и забил два гола. На счету 34-летнего Жиру девять забитых мячей в 17 поединках. 26-летний Милик не провел ни одного матча.

Не пропустите: "Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой"

Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов