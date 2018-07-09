"Реал" определил трёх претендентов на замену Роналду

Мадридский "Реал" определил трёх претендентов на замену своему ведущему форварду Криштиану Роналду, который близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает AS, первым в шорт-листе королевского клуба числится бразильский нападающий ПСЖ Неймар, вторым - его партнёр по команде Килиан Мбаппе, а третьим - бельгийский вингер "Челси" Эден Азар.

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