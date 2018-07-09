"Реал" определил трёх претендентов на замену Роналду

Теги реал мадридкилиан мбаппенеймарэден азаркриштиану роналду

"Реал" определил трёх претендентов на замену Роналду

Мадридский "Реал" определил трёх претендентов на замену своему ведущему форварду Криштиану Роналду, который близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает AS, первым в шорт-листе королевского клуба числится бразильский нападающий ПСЖ Неймар, вторым - его партнёр по команде Килиан Мбаппе, а третьим - бельгийский вингер "Челси" Эден Азар.

Не пропустите: Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 9 июля

Главные новости дня: 9 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов