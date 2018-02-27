"Реал" определил три кандидата на замену Бэйлу

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"Реал" определил три кандидата на замену БэйлуМадридский "Реал" определил три кандидата на замену своему вингеру Гарету Бэйлу, с которым клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой валлийцу стали Мохамед Салах из английского "Ливерпуля", Антуан Гризманн из "Атлетико" и Гонсало Гедеш из французского ПСЖ, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" планирует сформировать новое атакующее трио. | soccernews.ru

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