"Реал" определил три кандидата на замену Бэйлу

Мадридский "Реал" определил три кандидата на замену своему вингеру Гарету Бэйлу, с которым клуб планирует расстаться ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой валлийцу стали Мохамед Салах из английского "Ливерпуля", Антуан Гризманн из "Атлетико" и Гонсало Гедеш из французского ПСЖ, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" планирует сформировать новое атакующее трио. | soccernews.ru