"Реал" определил возможных кандидатов на замену Рамосу

Мадридский "Реал" определил возможных кандидатов на замену своему капитану Серхио Рамосу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в клубе остаются недовольными игрой 31-летнего защитника в текущем сезоне. Поэтому "сливочные" уже начали работу на перспективу по поиску замены одному из своих ведущих игроков. Так, в качестве потенциальной замены Рамосу рассматриваются Эмерик Ляпорт ("Атлетик"), Маттейс Де Лигт ("Аякс"), Маркиньос (ПСЖ) и Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад").

Напомним, Роналду обвинил двух своих партнеров в том, что те игнорируют его на футбольном поле. | soccernews.ru