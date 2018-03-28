"Реал" определил замену для Бэйла

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"Реал" определил замену для БэйлаМадридский "Реал" определил замену для своего вингера Гарета Бэйла, с которым клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям fichajes.com, в стане "сливочных" надеются, что место валлийца сможет занять его нынешний конкурент за место в составе команды Марко Асенсио. Со своей стороны в "Реале" намерены предоставить 22-летнему игроку больше игровой практики в новом сезоне, чтобы он смог расти в профессиональном плане.

Напомним, Перес намерен отказаться от трансфера Салаха из-за его высокой стоимости в пользу другой звезды. | soccernews.ru

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