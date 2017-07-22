"Реал" определился с альтернативами Мбаппе

Мадридский "Реал" готовит альтернативные варианты на случай неудачи с трансфером форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, королевский клуб присматривается к Доменико Берарди из "Сассуоло" и Касперу Дольбергу из "Аякса".

Напомним, что "Реал" ищет нового нападающего в связи с продажей этим летом Альваро Мораты и Мариано Диаса.

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