"Реал" определился с альтернативой Азару

Мадридский "Реал" определился с альтернативой одной из главной своих трансферных целей в лице ведущего игрока лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае неудачи в переговорах по приобретению бельгийца, королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать вингера ПСЖ Юлиана Дракслера.

Напомним, Лопетеги заинтересован в подписании чемпиона мира. | soccernews.ru