"Реал" определился с альтернативой Азару

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"Реал" определился с альтернативой АзаруМадридский "Реал" определился с альтернативой одной из главной своих трансферных целей в лице ведущего игрока лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае неудачи в переговорах по приобретению бельгийца, королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать вингера ПСЖ Юлиана Дракслера.

Напомним,  Лопетеги заинтересован в подписании чемпиона мира. | soccernews.ru

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