"Реал" определился с альтернативой Азару

1 Теги реал мадридэден азарпауло дибала

"Реал" определился с альтернативой АзаруМадридский "Реал" определился с альтернативой вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, который стал для "сливочных" главной трансферной целью на текущее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если подписать бельгийца королевскому клубу так и не получится, он будет готов предпринять попытки приобрести форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru

Комментарии
Farrukh22

Только Азар.

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