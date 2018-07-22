"Реал" определился с альтернативой Азару

Мадридский "Реал" определился с альтернативой вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару, который стал для "сливочных" главной трансферной целью на текущее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если подписать бельгийца королевскому клубу так и не получится, он будет готов предпринять попытки приобрести форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Напомним, "Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару. | soccernews.ru