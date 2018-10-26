"Реал" определился с альтернативой Марсело
Мадридский "Реал" определился с альтернативой своему ведущему защитнику Марсело, которого слухи активно связывают с туринским "Ювентусом".
Так, по сведениям Record, в случае, если бразилец таки решит покинуть "Сантьяго Бернабеу", "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать бека "Порту" Алекса Теллеса, за которым они следят уже продолжительное время.
В текущем сезоне Теллес забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Порту". Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2021-го года.
Напомним, "Реал" поставил нового кандидата на замену Лопетеги выше Конте. | soccernews.ru
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|Хетафе
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|Валенсия
|21
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|8
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|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
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|11
|Атлетик Бильбао
|21
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|12
|Леванте
|21
|26
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|Реал Вальядолид
|21
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|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
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|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
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|Райо Вальекано
|20
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|18
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|Уэска
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