"Реал" определился с альтернативой Марсело

Мадридский "Реал" определился с альтернативой своему ведущему защитнику Марсело, которого слухи активно связывают с туринским "Ювентусом".

Так, по сведениям Record, в случае, если бразилец таки решит покинуть "Сантьяго Бернабеу", "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать бека "Порту" Алекса Теллеса, за которым они следят уже продолжительное время.

В текущем сезоне Теллес забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Порту". Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, "Реал" поставил нового кандидата на замену Лопетеги выше Конте. | soccernews.ru