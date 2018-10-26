"Реал" определился с альтернативой Марсело

Теги реал мадридпортуалекс теллесмарсело

"Реал" определился с альтернативой МарселоМадридский "Реал" определился с альтернативой  своему ведущему защитнику Марсело, которого слухи активно связывают с туринским "Ювентусом".

Так, по сведениям Record, в случае, если бразилец таки решит покинуть "Сантьяго Бернабеу", "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать бека "Порту" Алекса Теллеса, за которым они следят уже продолжительное время.

В текущем сезоне Теллес забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 12 играх за "Порту". Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним,  "Реал" поставил нового кандидата на замену Лопетеги выше Конте. | soccernews.ru

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