"Реал" определился с альтернативой Одриосоле

Теги реал мадридальваро одриосолаэльсеид хюсай

"Реал" определился с альтернативой ОдриосолеМадридский "Реал" определился с альтернативой защитнику "Реала Сосьедад" Альваро Одриосоле, который стал одной из главных трансферных целей королевского клуба на текущее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если "сливочным" не удастся подписать 22-летнего бека басков, они будут готовы предпринять попытки заполучить Эльсеида Хюсая из "Наполи".

Напомним, "Ливерпуль" назвал "Реалу" условия трансфера Салаха. | soccernews.ru

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