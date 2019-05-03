"Реал" определился с альтернативой Погба

Мадридский "Реал" хочет усилить полузащиту во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведения издания, главной целью "бланкос" остаётся хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Если же сделка по французу сорвётся, то королевский клуб переключит внимание на Донни ван де Бека из "Аякса".

В текущем сезоне 22-летний голландец забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 53 матчах.

Контракт между ван де Беком и "Аяксом" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

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