"Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену

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"Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену

Мадридский "Реал" ищет альтернативные варианты усиления полузащиты на случай неудачных переговоров по трансферам Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") и Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм").

Как сообщает AS, приоритетной кандидатурой для "бланкос" после француза и датчанина является хавбек "Наполи" Фабиан Руис.

За 23-летнего испанца, который громко заявил о себе на молодёжном Евро-2019, придётся заплатить не менее 70-80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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