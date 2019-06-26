"Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену
Мадридский "Реал" ищет альтернативные варианты усиления полузащиты на случай неудачных переговоров по трансферам Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") и Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм").
Как сообщает AS, приоритетной кандидатурой для "бланкос" после француза и датчанина является хавбек "Наполи" Фабиан Руис.
За 23-летнего испанца, который громко заявил о себе на молодёжном Евро-2019, придётся заплатить не менее 70-80 миллионов евро.
В минувшем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: 11-летний сын Рейеса подписал контракт с "Реалом". | http://soccernews.ru
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