"Реал" определился с альтернативой Салаху

Теги реал мадридмохамед салахантуан гризманнатлетико мадридливерпуль

"Реал" определился с альтернативой СалахуМадридский "Реал" определился с альтернативой своей главной трансферной цели в лице вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям Daily Star, который ссылается на испанскую прессу, в случае провала в переговорах по лидеру атак "красных" королевский клуб планирует предпринять попытки подписать форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, стоимость которого оценивается вдвое дешевле египтянина.

Напомним, Перес готов потратить 300 миллионов евро на трех игроков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов