"Реал" определился с альтернативой Салаху

Мадридский "Реал" определился с альтернативой своей главной трансферной цели в лице вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям Daily Star, который ссылается на испанскую прессу, в случае провала в переговорах по лидеру атак "красных" королевский клуб планирует предпринять попытки подписать форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, стоимость которого оценивается вдвое дешевле египтянина.

Напомним, Перес готов потратить 300 миллионов евро на трех игроков. | soccernews.ru