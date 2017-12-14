"Реал" определился с будущим Бензема

Руководство мадридского "Реала" определилось с будущим форварда Карима Бензема, сообщает испанская пресса.

Боссы королевского клуба решили продать 29-летнего француза следующим летом, а вырученные средства потратить на нового нападающего.

Примечательно, что против ухода Бензема выступает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который считает, что его соотечественник даёт команде намного больше, чем просто голы.

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