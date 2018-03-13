"Реал" определился с будущим Бензема

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"Реал" определился с будущим Бензема
Мадридский "Реал" намерен расстаться с французским нападающим Каримом Бензема в летнее трансферное окно, сообщает A Bola.

По сведениям издания, королевский клуб готов продать футболиста за 50 миллионов евро. Другим вариантом является использование форварда в сделке по переходу бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

В этом сезоне 30-летний Бензема забил всего 4 гола в чемпионате Испании.

Не пропустите: "Реал" остановился на четырех кандидатах на замену Бензема. | http://soccernews.ru

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