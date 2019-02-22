"Реал" определился с будущим Бэйла
"Реал" не планирует продавать нападающего Гарета Бэйла. Об этом сообщает ESPN FC.
Руководство мадридского клуба полностью удовлетворено результатами 29-летнего валлийца в этом сезоне.
Ранее в СМИ была информация о том, что "королевский клуб" хочет продать футболиста. На игрока претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Стоимость валлийца - 80 миллионов евро.
Футболист перешел в "Реал" 1 сентября 2013 года из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бэйл участвовал 30 встречах, отметившись 12 голами и 5 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
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|23
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|Уэска
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|18