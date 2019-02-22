"Реал" определился с будущим Бэйла

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"Реал" определился с будущим Бэйла

"Реал" не планирует продавать нападающего Гарета Бэйла. Об этом сообщает ESPN FC.

Руководство мадридского клуба полностью удовлетворено результатами 29-летнего валлийца в этом сезоне. 

Ранее в СМИ была информация о том, что "королевский клуб" хочет продать футболиста. На игрока претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси". 

Соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Стоимость валлийца - 80 миллионов евро. 

Футболист перешел в "Реал" 1 сентября 2013 года из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл участвовал 30 встречах, отметившись 12 голами и 5 ассистами. 

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