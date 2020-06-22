"Реал" определился с будущим Эдегора

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"Реал" определился с будущим Эдегора

Стало известно, где будет играть в следующем сезоне полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор.

По информации AS, 21-летний норвежец не вернётся в королевский клуб этим летом. Такое решение принято в связи с кризисом, который нарушил планы "сливочных" по обновлению состава.

Таким образом, до июня 2021 года хавбек продолжит выступать за "Реал Сосьедад", который арендовал его перед началом сезона.

В составе баскской команды Эдегор забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 31 матче.

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