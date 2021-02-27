"Реал" определился с будущим Эдегора, отданного в аренду "Арсеналу"

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"Реал" определился с будущим Эдегора, отданного в аренду "Арсеналу"

В мадридском "Реале" даже не задумываются о продаже полузащитника Мартина Эдегора.

Как сообщает Marca, "сливочные" рассчитывают на звёздного норвежца в будущем, видя в нём ключевого игрока команды на долгие годы.

В королевском клубе надеются, что в аренде в "Арсенале" 22-летний хавбек будет прогрессировать и после возвращения в Испанию станет играть более зрело.

Эдегор пока сыграл за "канониров" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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