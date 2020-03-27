"Реал" определился с будущим Хакими и Одриосолы

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"Реал" определился с будущим Хакими и Одриосолы

Тренерский штаб мадридского "Реала" принял решение о том, кто в команде будет конкурировать на правом фланге обороны в следующем сезоне.

Напомним, что основным игроком на этой позиции является Дани Карвахаль, а его дублёром до января был Альваро Одриосола.

Во время зимнего трансферного окна "сливочные" отдали 24-летнего фулбека в аренду "Баварии" и летом, по информации Marca, намерены продать его.

А усилит правую бровку "Реала" воспитанник клуба Ашраф Хакими, выступающий с 2018 года за дортмундскую "Боруссию".

Сообщается, что марокканец точно вернётся на "Сантьяго Бернабеу" и не покинет команду в межсезонье. Кстати, его статистика в составе "шмелей" впечатляет - 10 голов и 17 ассистов в 65 матчах.

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