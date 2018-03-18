"Реал" определился с будущим Иско

Хавбек "Реала" Иско, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает испанская пресса, мадридский клуб решил продать футболиста, который конфликтует с наставником команды Зинедином Зиданом. Напомним. что клаусула игрока составляет 700 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Иско заинтересованы многие топ-клубы Европы.

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