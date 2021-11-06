"Реал" определился с будущим Крооса

Фото твиттер Тони Крооса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "бланкос" готовы продолжить сотрудничество с немецким хавбеком до 30 июня 2024 года.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона 2022/23.

31-летний Кроос выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 327 матчей, забил 22 гола и сделал 80 ассистов.

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