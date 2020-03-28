"Реал" определился с будущим Лукаса Васкеса

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"Реал" определился с будущим Лукаса Васкеса

Мадридский "Реал" уведомил вингера команды Лукаса Васкеса о том, что клуб не будет продлевать с ним контракт.

По информации AS, 28-летний футболист может покинуть "Сантьяго Бернабеу" ближайшим летом, если сам этого захочет.

Напомним, что контракт испанца со "сливочными" истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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