"Реал" определился с будущим Луки Зидана

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"Реал" определился с будущим Луки Зидана

Мадридский "Реал" решил прекратить сотрудничество с вратарём Лукой Зиданом, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб не собирается продлевать контракт с 22-летним французом, поэтому он получит статус свободного агента.

Предметный интерес к Зидану-младшему проявляет "Монпелье", финишировавший на восьмом месте в досрочно завершённом сезоне Лиги 1.

Что касается места второго голкипера в "Реале", то его, вероятно, займёт украинец Андрей Лунин, вернувшийся из аренды в "Реале Овьедо".

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