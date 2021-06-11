"Реал" определился с будущим Марсело

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"Реал" определился с будущим Марсело

Фото твиттер Марсело

Руководство мадридского "Реала" решило не избавляться от левого защитника Марсело.

По информации Marca, 33-летний футболист хочет отработать до конца контракт, истекающий через год, и боссы королевского клуба уважают его желание.

Сообщается, что бразильского фулбека ценят как руководители "бланкос", так и новый главный тренер Карло Анчелотти

Марсело в прошедшем сезоне сделал 4 ассиста в 19 матчах.

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