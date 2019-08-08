"Реал" определился с будущим Такефусы Кубо

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"Реал" определился с будущим Такефусы Кубо

Хавбек мадридского "Реала" Такефуса Кубо проведёт ближайший сезон в другой команде, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб решил отдать 18-летнего японца в аренду "Вальядолиду".

Ранее стало известно, что "сливочные" могут отпустить перспективного игрока, поскольку у него нет гражданства ЕС, что становится проблемой для попадания в заявку.

Напомним, что "Реал" купил Кубо у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с "бланкос" контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" предложил 87 миллионов евро и Иско в обмен на одного из лидеров "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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