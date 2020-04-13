"Реал" определился с будущим Йовича
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович останется в королевском клубе на следующий сезон.
По информации AS, 22-летний серб входит в планы тренерского штаба "сливочных", поэтому его не собираются летом продавать или отправлять в аренду.
В стане "бланкос" уверены, что форвард ещё проявит себя, когда окончательно адаптируется.
"Реал" купил Йовича в прошлом году у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года.
В дебютном сезоне игрок забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах. Интерес к нему проявляют "Челси" и "Тоттенхэм".
Не пропустите: Ареоля покинет "Реал". | http://soccernews.ru
главное
-
Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи
-
УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
В стане "Барселоны" происходит настоящий детектив: руководство увольняется из-за неэффективного управления, а Бартомеу собирается продлить сроки своего правления
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"
Лента новостей
-
Курбан Бердыев планирует вернуться к клубной работе
-
"Барселона" определила альтернативную цель Мартинесу и Неймару
-
"Реал" и ещё пять клубов охотятся за талантом из "Атлетико"
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Лилля"
-
"Барселона" определилась с будущим Артура
-
Форвард "Динамо" Филипп охарактеризовал внешность русских девушек
-
ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Челси" и "Барселоны"
-
"Реал" планирует купить трёх топ-игроков
-
Смолов пожертвовал крупную сумму московской станции скорой помощи
-
Ракитич: "Я не мешок картошки"
-
Глушаков считает, что оправдал надежды в "Спартаке"
-
Кейн согласен перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" поднял цену на Азмуна
-
"Копия папы": жена Карпина показала новорожденную дочь
-
Футболисты "Арсенала" не захотели идти на сокращение зарплат
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Клуб находится на грани экономического и морального банкротства"
-
УЕФА разработала план доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
"Реал" определился с будущим Йовича
-
Телеведущий Соловьёв отреагировал на очередной выпад Уткина
-
Жена Малафеева станцевала в платье-подушке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14