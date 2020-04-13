"Реал" определился с будущим Йовича

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"Реал" определился с будущим Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович останется в королевском клубе на следующий сезон.

По информации AS, 22-летний серб входит в планы тренерского штаба "сливочных", поэтому его не собираются летом продавать или отправлять в аренду.

В стане "бланкос" уверены, что форвард ещё проявит себя, когда окончательно адаптируется.

"Реал" купил Йовича в прошлом году у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года.

В дебютном сезоне игрок забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах. Интерес к нему проявляют "Челси" и "Тоттенхэм".

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