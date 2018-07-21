"Реал" определился с бюджетом на трансфер Азара

Теги реал мадридэден азарчелси

"Реал" определился с бюджетом на трансфер АзараМадридский "Реал" определился с бюджетом, который будет выделен на трансфер ведущего игрока лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, руководство королевского клуба готово будет выложить этим летом за бельгийского вингера "аристократов" не более 150-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 50 матчах за "Челси".

Напомним, самому Азару "Реал" готовит щедрый контракт. | soccernews.ru

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