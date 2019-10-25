"Реал" определился с бюджетом на трансфер Мбаппе

"Реал" готовится провернуть трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, мадридский клуб готов выделить на покупку 20-летнего француза 260 миллионов евро. Напомним, что идея трансфера принадлежит президенту клуба Флорентино Пересу.

Соглашение Мбаппе с клубом действует до лета 2022 года. Ранее игрок отказался от его продления.

В этом сезоне Мбаппе провел 8 игр, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.

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