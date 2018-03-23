"Реал" определился с ценой на Бэйла

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"Реал" определился с ценой на Бэйла

Президент "Реала" Флорентино Перес готов продать летом валлийского полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Еxpress.

По сведениям издания, королевский клуб хочет получить за футболиста 120 миллионов евро. Интерес к нему проявляют ПСЖ, "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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