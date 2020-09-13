"Реал" определился с ценой на Гарета Бэйла

Мадридский "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла за 20 миллионов евро, сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб намерен избавиться от футболиста до закрытия трансферного окна, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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