"Реал" определился с четырьмя потенциальными кандидатами на замену Рамосу

Теги реал мадридсерхио рамосмаркиньосиньиго мартинесэмерик ляпортдайот упамекано

"Реал" определился с четырьмя потенциальными кандидатами на замену РамосуМадридский "Реал" определился с четырьмя потенциальными кандидатами на замену своему капитану Серхио Рамосу, информирует испанская пресса.

Так, королевский клуб рассматривает вариант приобретения нового центрального защитника, который в будущем должен стать преемником 31-летнего бека, уже следующим летом. В шорт-лист "сливочных" вошли: Эмерик Ляпорт ("Атлетик"), Маркиньос (ПСЖ), Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад") и Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг").

Напомним, в матче с "Бетисом" "Реал" едва не продолжил игру в составе 12-ти игроков. | soccernews.ru

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