"Реал" определился с датой презентации Лопетеги

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"Реал" определился с датой презентации ЛопетегиМадридский "Реал" определился с датой презентации Хулена Лопетеги в качестве своего нового главного тренера, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, официальное представление 51-летнего специалиста в качестве наставника королевского клуба состоится уже завтра в 20:00 по московскому времени на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Лопетеги намерен подписать замену Модричу. | soccernews.ru

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