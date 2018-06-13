"Реал" определился с датой презентации Лопетеги

Мадридский "Реал" определился с датой презентации Хулена Лопетеги в качестве своего нового главного тренера, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, официальное представление 51-летнего специалиста в качестве наставника королевского клуба состоится уже завтра в 20:00 по московскому времени на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Лопетеги намерен подписать замену Модричу. | soccernews.ru