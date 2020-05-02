"Реал" определился с датой возобновления тренировок на клубной базе

Стало известно, когда игроки мадридского "Реала" смогут вернуться к индивидуальным тренировкам на клубной базе.

По информации Marca, футболисты "сливочных" возобновят занятия в Вальдебебас с 11 мая.

Присутствующие на базе будут соблюдать дополнительные меры предосторожности, в частности, следить за безопасной дистанцией между друг другом.

Напомним, что "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров.

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