"Реал" определился с двумя ближайшими трансферами

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригесроберт левандовски

"Реал" определился с двумя ближайшими трансферами

Мадридский "Реал" определился с двумя ближайшими трансферами, сообщает американский ресурс EiF.

По информации источника, в первую очередь, королевский клуб намерен вернуть из аренды в "Баварии" хавбека Хамеса Родригеса.

Также "сливочные" собираются приобрести нападающего мюнхенской команды Роберта Левандовски.

Стоит отметить, что "Бавария" имеет первоочередное право выкупа Хамеса за 42 миллиона евро.

Что касается Левандовски, то его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Не пропустите: Флорентино Перес принял важное решение по будущему Лопетеги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 18 27
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 18 21
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов