Мадридский "Реал" определился с двумя ближайшими трансферами, сообщает американский ресурс EiF.

По информации источника, в первую очередь, королевский клуб намерен вернуть из аренды в "Баварии" хавбека Хамеса Родригеса.

Также "сливочные" собираются приобрести нападающего мюнхенской команды Роберта Левандовски.

Стоит отметить, что "Бавария" имеет первоочередное право выкупа Хамеса за 42 миллиона евро.

Что касается Левандовски, то его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Не пропустите: Флорентино Перес принял важное решение по будущему Лопетеги. | http://soccernews.ru