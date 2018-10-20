"Реал" определился с двумя ближайшими трансферами
Мадридский "Реал" определился с двумя ближайшими трансферами, сообщает американский ресурс EiF.
По информации источника, в первую очередь, королевский клуб намерен вернуть из аренды в "Баварии" хавбека Хамеса Родригеса.
Также "сливочные" собираются приобрести нападающего мюнхенской команды Роберта Левандовски.
Стоит отметить, что "Бавария" имеет первоочередное право выкупа Хамеса за 42 миллиона евро.
Что касается Левандовски, то его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11