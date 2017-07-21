"Реал" определился с двумя кандидатами на замену Морате

Мадридский "Реал" приступил к поиску нового центрфорварда, который стал бы заменой для уходящего в "Челси" Альваро Мораты.

Как сообщает Goal.com, приоритетной целью королевского клуба является нападающий "Монако" Килиан Мбаппе. В качестве альтернативного варианта "сливочные" рассматривают бомбардира из дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Не пропустите: У Зидана и Переса разошлись позиции по усилению "Реала". | http://soccernews.ru