"Реал" определился с двумя кандидатами на замену Морате

Теги реал мадридкилиан мбаппепьер-эмерик обамеянг

"Реал" определился с двумя кандидатами на замену Морате

Мадридский "Реал" приступил к поиску нового центрфорварда, который стал бы заменой для уходящего в "Челси" Альваро Мораты.

Как сообщает Goal.com, приоритетной целью королевского клуба является нападающий "Монако" Килиан Мбаппе. В качестве альтернативного варианта "сливочные" рассматривают бомбардира из дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

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