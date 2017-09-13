"Реал" определился с двумя кандидатурами на укрепление центра защиты

Теги реал мадридмаркиньоспсжатлетик бильбаоэмерик ляпорт

"Реал" определился с двумя кандидатурами на укрепление центра защитыМадридский "Реал" определился с двумя кандидатурами на укрепление центра защиты, информирует испанская пресса.

Так, королевский клуб рассматривает возможность приобретения Маркиньоса из французского ПСЖ и Эмерика Ляпорта из "Атлетика" (Бильбао). Окончательное решение о приобретении кого-то из этих защитников будет принимать главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против АПОЭЛа. | soccernews.ru

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