Мадридский "Реал" определился с двумя кандидатурами на укрепление центра защиты, информирует испанская пресса.

Так, королевский клуб рассматривает возможность приобретения Маркиньоса из французского ПСЖ и Эмерика Ляпорта из "Атлетика" (Бильбао). Окончательное решение о приобретении кого-то из этих защитников будет принимать главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против АПОЭЛа. | soccernews.ru