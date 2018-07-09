"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на лето

Теги реал мадридэден азаркилиан мбаппе

"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на летоМадридский "Реал" определился со своими двумя приоритетными трансферными целями на текущее лето, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в это межсезонье королевский клуб приложит все усилия, чтобы заполучить на "Сантьяго Бернабеу" вингера лондонского "Челси" Эдена Азара и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Оба впечатлили руководство "сливочных" своей игрой на Чемпионате Мира в России.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду на Игуаина. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 9 июля

Главные новости дня: 9 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов