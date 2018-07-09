"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на лето

Мадридский "Реал" определился со своими двумя приоритетными трансферными целями на текущее лето, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в это межсезонье королевский клуб приложит все усилия, чтобы заполучить на "Сантьяго Бернабеу" вингера лондонского "Челси" Эдена Азара и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Оба впечатлили руководство "сливочных" своей игрой на Чемпионате Мира в России.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду на Игуаина. | soccernews.ru