"Реал" определился с еще одним кандидатом на замену Модричу

Мадридский "Реал" определился с еще одним кандидатом на замену своему полузащитнику Луке Модричу, который может перебраться в миланский "Интер".

Так, по сведениям Marca, еще одной альтернативой хорвату в королевском клубе выбрали хавбека лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Кандидатура датчанина продвигается в стане "сливочных" руководством "Реала".

В прошлом сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт. | soccernews.ru