"Реал" определился с еще одним кандидатом на замену Модричу

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"Реал" определился с еще одним кандидатом на замену МодричуМадридский "Реал" определился с еще одним кандидатом на замену своему полузащитнику Луке Модричу, который может перебраться в миланский "Интер".

Так, по сведениям Marca, еще одной альтернативой хорвату в королевском клубе выбрали хавбека лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Кандидатура датчанина продвигается в стане "сливочных" руководством "Реала".

В прошлом сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач в 47 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним,  "Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт. | soccernews.ru

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