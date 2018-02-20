"Реал" определился с еще одним кандидатом на замену Навасу

Мадридский "Реал" определился с еще одним кандидатом на замену своему вратарю Кейлору Навасу, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают вариант с подписанием вратаря "Севильи" Серхио Рико. В случае, если "сливочные" не смогут заполучить Тибо Куртуа ("Челси") или Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), они будут готовы заплатить за 24-летнего "стража" ворот андалусийцев 40 миллионов евро.

Напомним, "Реал" готов сделать Кейна самым высокооплачиваемым своим игроком. | soccernews.ru