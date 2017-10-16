"Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену Зидану
Мадридский "Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану.
Как информирует Marca, на сегодняшний день нет ни малейших предпосылок для того, чтобы королевский клуб расстался со своим наставником. Однако "сливочные", чтобы исключить принятие поспешных решений в будущем, продолжают вести поиски возможных сменщиков француза, одним из которых стал нынешний "рулевой" лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Напомним, Зидан прокомментировал слухи, связывающие Кейна с "Реалом". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
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|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
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|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
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|Кристал Пэлас
|8
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