"Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену Зидану

Теги маурисио почеттинореал мадридзинедин зидантоттенхэм

"Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену ЗидануМадридский "Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану.

Как информирует Marca, на сегодняшний день нет ни малейших предпосылок для того, чтобы королевский клуб расстался со своим наставником. Однако "сливочные", чтобы исключить принятие поспешных решений в будущем, продолжают вести поиски возможных сменщиков француза, одним из которых стал нынешний "рулевой" лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Напомним, Зидан прокомментировал слухи, связывающие Кейна с "Реалом". | soccernews.ru

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