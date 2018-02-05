"Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену Зидану

Мадридский "Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану.

Так, по сведениям Le 10 Sport, новым претендентом на пост наставника королевского клуба стал "рулевой" итальянского "Наполи" Маурицио Сарри, который также входит в сферу интересов лондонского "Челси" и французский ПСЖ.

Главными же претендентами на замену французскому специалисту по-прежнему называются Йоахим Лев (сборная Германии) и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

Напомним, скауты "Реала" посетили игру между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". | soccernews.ru