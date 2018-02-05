"Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданнаполимаурицио сарри

"Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену ЗидануМадридский "Реал" определился с еще одним возможным кандидатом на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану.

Так, по сведениям Le 10 Sport, новым претендентом на пост наставника королевского клуба стал "рулевой" итальянского "Наполи" Маурицио Сарри, который также входит в сферу интересов лондонского "Челси" и французский ПСЖ.

Главными же претендентами на замену французскому специалисту по-прежнему называются Йоахим Лев (сборная Германии) и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

Напомним, скауты "Реала" посетили игру между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов