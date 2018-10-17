"Реал" определился с еще одной альтернативой Бензема

Мадридский "Реал" определился с еще одной альтернативой своему форварду Кариму Бензема, игра которого не удовлетворяет руководство клуба.

Так, по сведениям Football Espana, в качестве очередного претендента на замену французу на "Сантьяго Бернабеу" определили лидера атак "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который в недавнем своем интервью не исключил вариант со своим переходом в один из европейских топ-клубов.

В текущем сезоне Лукаку забил 4 мяча в 11 играх за "красных дьяволов".

Напомним, "Реал" форсирует трансфер Стерлинга. | soccernews.ru