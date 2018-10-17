"Реал" определился с еще одной альтернативой Бензема

1 Теги реал мадридманчестер юнайтедромелу лукакукарим бензема

"Реал" определился с еще одной альтернативой БенземаМадридский "Реал" определился с еще одной альтернативой своему форварду Кариму Бензема, игра которого не удовлетворяет руководство клуба.

Так, по сведениям Football Espana, в качестве очередного претендента на замену французу на "Сантьяго Бернабеу" определили лидера атак "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, который в недавнем своем интервью не исключил вариант со своим переходом в один из европейских топ-клубов.

В текущем сезоне Лукаку забил 4 мяча в 11 играх за "красных дьяволов".

Напомним, "Реал" форсирует трансфер Стерлинга. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь,и все остальные путалонцы, позор сайта

Только не этот "Мешок с картошкой"

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов