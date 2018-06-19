"Реал" определился с главной альтернативой Алиссону

Теги реал мадридалиссонтибо куртуа

"Реал" определился с главной альтернативой АлиссонуМадридский "Реал" определился с главной альтернативой голкиперу "Ромы" Алиссону, который стал приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции королевского клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае, если трансфер бразильца сорвется, "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать стража ворот лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

Напомним, "Рома" согласилась продать Алиссона в "Реал". | soccernews.ru

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