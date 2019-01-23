"Реал" определился с главной трансферной целью на лето

Теги реал мадридювентуспауло дибалаискотрансферы

"Реал" определился с главной трансферной целью на лето

Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью на лето 2019 года, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб по окончании сезона намерен бросить все силы на покупку нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

За 25-летнего аргентинца "бланкос" готовы заплатить более 100 миллионов евро. Также есть вариант, согласно которому в сделку будет включён полузащитник Иско.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 25 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" готов включить Хамеса в громкую летнюю сделку. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Погба готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов