Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью на лето 2019 года, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб по окончании сезона намерен бросить все силы на покупку нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

За 25-летнего аргентинца "бланкос" готовы заплатить более 100 миллионов евро. Также есть вариант, согласно которому в сделку будет включён полузащитник Иско.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 25 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро.

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