"Реал" определился с главной трансферной целью в январе

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"Реал" определился с главной трансферной целью в январе

Мадридский "Реал" может купить польского нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека в январе, сообщает AS.

По сведениям источника, скаут королевского клуба просмотрит Пентека в товарищеском матче между "Дженоа" и немецким клубом "Вюрцбургер Киккерс", который состоится 14 января.

По некоторым данным, "Реал" готов заплатить за 23-летнего форварда 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии, и уступает в снайперской гонке Серии А только Криштиану Роналду из "Ювентуса" (14).

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