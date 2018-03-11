"Реал" определился с идеальной кандидатурой на замену Бэйлу

Мадридский "Реал" определился с идеальной кандидатурой на замену своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует El Confidencial.

По сведениям источника, альтернативой валлийцу в королевском клубе назвали Мохамеда Салаха из английского "Ливерпуля". Возможный трансфер египтянина может обойтись "сливочным" в 160-180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 32 мяча и сделал 11 результативных передач в 40 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, летом в "Реал" может вернуться Хамес. | soccernews.ru